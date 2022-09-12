Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Близнецам стоит быть аккуратными, а Овнам - соблюдать ПДД

Овны

Постарайтесь пораньше выйти из дома и соблюдать все правила дорожного движения. Этот понедельник богат на неожиданности, в том числе в дороге.

Тельцы

Сегодня деньги подозрительно быстро тратятся, а решения о покупках принимаются со скоростью звука. Будьте благоразумны и не ходите в магазины без списка.

Близнецы

Марс сегодня в разрушительном градусе вашего знака напоминает слона в посудной лавке. Замедлитесь и не делайте резких движений, чтобы не навредить себе.

Раки

Белая Луна, олицетворяющая ангела-хранителя, переходит в родственный для вас знак Рыбы. Сегодня вы можете получить благодарность за добро, которое когда-то сделали.

Львы

Чтобы избежать ошибок, звезды советуют вам не торопиться. Будьте готовы действовать в своем ритме, даже если вас подгоняют или требуют срочно что-то сделать.

Девы

Ваша личная жизнь на 7 месяцев становится сферой влияния высших сил. Не делайте ничего такого, за что вам будет стыдно в будущем: карма прилетит, не сомневайтесь.

Весы

Вас могут сбить с толку внезапные новости, касающиеся учебы или поездок в другие страны. Возьмите паузу и не спешите расстраиваться, все может измениться.

Скорпионы

На бытовом уровне сегодня может ничего не происходить, но пусть это не вводит вас в заблуждение. На высшем этаже вы проходите проверку: выбирайте светлую сторону!

Стрельцы

Резкие перемены в личной жизни могут озадачить даже таких авантюристов, как вы. Однако делать выводы еще рано. Не давайте ответную реакцию, понаблюдайте.

Козероги

Пропустите сегодня пробежку или тренировку: день может оказаться травмоопасным. Двигайтесь медленно и продуманно, по хорошо известным маршрутам.

Водолеи

Запомните: с этого дня и до 16 апреля вам крайне нежелательно проявлять нечестность в деньгах. Не берите чужое и даже ничьё, иначе рано или поздно звезды выставят вам счет.

Рыбы

Сегодня в ваш знак входит Белая Луна, которую называют ангелом-хранителем зодиака. До середины апреля следите за событиями, происходящими в вашем окружении, и вы многое поймете о своей карме.

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