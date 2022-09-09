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Полицейские спасли ребенка в центре Москвы

14:59
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Мальчик мог упасть из окна

В центре Москвы спасли маленького ребенка. Он стоял на подоконнике в открытом окне, плакал и мог легко упасть вниз. Кто пришел ему на помощь и где в эту минуту были родители?

Кадры, достойные блокбастера. Ребенок в открытом окне второго этажа кричал и плакал. Полицейские Патрульно-постовой службы, которых вызвали неравнодушные соседи, не растерялись.

"Угроза жизни и здоровью ребенку была максимальная. Было принято решение -  использовав решетку на окне первого этажа, а также газовую трубу между первым и вторым этажом, забраться наверх для того, чтобы минимизировать риск для жизни и здоровья ребенка", - рассказал старший сержант полиции Никита Попков.  

Параллельно работал напарник. "Мной было осуществлен проход периметра и также взаимодействие с различными экстренными службами, которые прибывали на место происшествия", - отметил сержант полиции Сергей Некрасов.

Старший сержант полиции Сергей Попков пробрался внутрь квартиры. Взял двухлетнего мальчика на руки и успокоил его. Ребенок дома оказался не один. На полу спал его нетрезвый отец. Обоих доставили в отделение полиции района Восточное Дегунино.

На отца был составлен протокол за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. А именно то, что он оставил ребенка в опасности, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сам виновник говорит, что вышло все случайно.

В отделение полиции приехала и мать мальчика, которая во время ЧП была на работе. "Спасибо сотрудникам полиции за то, что моего двухлетнего сына спасли. Больше такого случая не повторится", - сказала она.

Правоохранительные органы решают вопрос о постановке родителей мальчика на профилактический учет. А полицейских, которые спасли жизнь ребенку, ждет поощрение.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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