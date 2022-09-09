Это будет другая планета: жара приведет к массовой миграции на Земле

Нужен радикальный план выживания человечества и всего биоразнообразия Земли

По мнению многих экспертов, погода окончательно изменит нашу жизнь. Изменит так, что приспособиться у человечества не получится. Британская Time пишет, что уже через 30 лет во многих местах жить будет просто физически невозможно, а к 2100 году это будет уже другая планета. Жара с усилившейся влажностью превратит огромные пространства в губительные для большинства видов.

Вместо курортных городов мертвая пустыня с дневной температурой в 50 градусов. Такое будущее специалисты предсказывают, например, американской Флориде, Калифорнии и Гавайям. Это не страшилка, а реальный прогноз. Вопрос лишь в том, когда конкретно это произойдет – через 30, 50 или 80 лет. Вечное лето центральных регионов планеты уступит место адскому пеклу.

"Летом, конечно, должно быть жарко. Но проблема в том, что изменения климата делают эту жару еще более серьезной, более длительной и значительно шире распространенной. И изменения опережают нашу способность развиваться с точки зрения инфраструктуры. Именно поэтому люди не могут приспособиться к такой среде, что, к сожалению, приведет и в будущем к тысячам смертей", - рассказал метеоролог Мэтью Каппучи.

Первые звоночки человечество слышит уже не меньше двух десятилетий. Лето 2003-го стало самым жарким в Европе за последние 5 веков. А два месяца назад в португальском городке Алижо зафиксировали температуру в 47 градусов. По примерным подсчетам, от температурных аномалий погибли почти 5 тысяч человек. Больше всего в Испании, Германии и Португалии. С каждым годом на юге Европы будет все горячее. Значительно вырастет и влажность. До такой степени, что станет губительной для всего живого.

Начнется голод, погибнут животные и большинство растений, умрут миллионы людей. Для выживших останется лишь один вариант – глобальное переселение. Сотни миллионов климатических мигрантов устремятся на север и к возвышенностям. К этому времени необходимо будет выработать правила приема таких переселенцев.

"Коллективная устойчивость – это города, которые могут принимать людей и предоставлять им жилье, еду, воду, медицинские услуги и свободу от преследования, невзирая на то, кто они и откуда они. А если бы мы начали планировать климатическую миграцию сейчас?" – говорит экоактивистка Колетт Пишон.

На этот вопрос, в первую очередь, должны ответить жители Африки, южных американских штатов и южной Европы. Но если одни не могут решить будущую проблему из-за отсутствия денег, то вторые заняты привычным делом – раскачивают ситуацию в современном мире. И такой подход миру будущего не поможет.

"Изменение климата ударит по югу. Точнее, по центру планеты. Приэкваториальной, тропической зоне. Люди оттуда побегут, как они бежали из Сирии, только в масштабе 1 к 1000, наверное. И их либо северные государства должны будут останавливать силой, либо как-то решать вопрос. История с беженцами из Сирии, так называемыми, потому что там со всего Ближнего Востока были люди, показала, что современные государства не очень способны решать эти задачи", - рассуждает научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев.

С началом великого исхода на север изменится политическая карта мира. Некоторые страны, например, та же Португалия или Испания, многие африканские государства могут вовсе прекратить свое существование. Просто потому что все люди покинут эти регионы. Миллионы мигрантов отправятся в Россию.

"Я думаю, что движение народов к северу вполне вероятно. И много говорят, что именно наша страна станет тем спасительным кругом для всей цивилизации, который сможет обеспечить решение множества проблем множества народов. То есть мы создадим великую житницу для всей цивилизации", - отметил член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества, эксперт РАН Александр Кононов.

Среди тех, кто также будет принимать переселенцев – Канада, северные американские штаты, Скандинавия, Гренландия и Шотландия. В США, например, политический и деловой центр может со временем сместиться из Вашингтона и Нью-Йорка на Аляску. Впрочем, по мнению экспертов, большие американские города будут пытаться сохранить до последнего. А в северных государствах появятся новые мегаполисы. Их жителями станут переселенцы с юга, которым придется адаптироваться на новой родине.

"Благодаря привлечению широких кругов мигрантов с использованием опыта обеспечения безопасности миграционных процессов мы можем открыть для цивилизации такие возможности. Возможности для ее прогресса, процветания и обретения, сохранения цивилизационного единства", - рассказал Александр Кононов.

Наша страна, по мнению зарубежных экспертов, наиболее подготовлена к глобальному потеплению и массовому переселению. По данным Национального совета разведки США, у России "есть потенциал, чтобы получить больше всех от продолжающегося роста температур". Растаявшие льды позволят легче добывать полезные ископаемые, благодаря мягкому климату в новых широтах резко возрастет площадь сельскохозяйственных земель. Но основной потенциал откроется в Арктике. И все северные государства это понимают.

"Гонка в Арктике – это то же самое, что гонка в космосе. Столь же значимо. И тот, кто победит в этой гонке, будет лидером мира. Поэтому они готовятся очень серьезно к тому, чтобы любыми путями сохранить, а где-то и приобрести контроль над арктическими зонами планеты. Оборона обязательна и для них, и для нас. Но она важна вместе с экономическим освоением. Потому что оборонять айсберг никто не будет", - отметил Дмитрий Журавлев.

И в данном случае у России больше шансов на победу в арктической гонке. Главное – активно развивать регион уже сейчас. Ведь времени до старта переселения остается все меньше. Если раньше Европа благодаря нашим углеводородам могла позволить себе параллельно развивать зеленую энергетику, то после введения антироссийских санкций про экологию быстро забыли. Уголь, мазут и дрова не способствуют оздоровлению планеты. И другую Землю, которую прогнозируют эксперты, могут увидеть не наши внуки в 2100-м, а мы – своими глазами.

Денис Большаков, Елена Мекертычева и Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр".

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