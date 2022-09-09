Хитрая и целеустремленная: что говорят о новом премьере Британии

Более половины британцев считают, что Лиз Трасс будет плохим премьер-министром

Елизавета II приняла Королевство с Черчиллем, а оставила с Лиз Трасс. Мировая пресса и интернет, выразив пристойные случаю соболезнования, со всем жаром отдались троллингу нового британского премьера. Дескать, Трасс всего день пробыла у власти, а уже какой результат. Впрочем, новая глава тори - нежеланный премьер, утверждению которой на это пост рады всего 4 процента англичан, давно уже мишень для насмешек. А иногда и откровенных издевательств. Допускавшая серьезные ошибки - как географические и исторические, так и геополитические, Трасс возглавила страну в крайне непростые времена. И многие сомневаются в ее способности справиться с возложенными на неё обязанностями. Не случайно даже британские газеты в день её назначения вышли все как одна со словом "шторм" в заголовках. Многие полагают, что этот шторм сдует вечную улыбку с ее лица, да и ее саму.

На ступенях замка Балморал в Шотландии Лиз Трасс появилась, чтобы подняться на самый верх своей карьеры. Политик приехала на поклон к королеве Великобритании. Теперь эти официальные фото последние, где Её Величество - с улыбкой и в добром здравии. Через два дня 96-летняя Елизавета II ушла из жизни. Об ухудшении её состояния написали сразу после встречи Лиз Трасс, которую королева назначила новым премьер-министром страны. Трасс в ответ поцеловала руку монарху, показав, что за высокий пост может отказаться от своих слов, некогда высказанных против британской короны.

В детстве и юности Лиз Трасс вместе с родителями - людьми крайне левых взглядов - участвовала в антиправительственных демонстрациях. А карьеру в итоге сделала в правой партии консерваторов, публично став ярой сторонницей тэтчеризма. И в этом вся Лиз Трасс - хитрая и целеустремлённая - она всегда легко предавала свои идеалы ради повышения по службе.

"Она меняла свои политические предпочтения. Она была сначала бримейнером, то есть сторонником членства в ЕС. А потом вдруг переметнулась в команду брекзитеров. И отвечая на вопрос "почему?", ведь раньше она поддерживала членство в ЕС, она отвечала, что лишь говорила, что была бримейнером, на самом деле никогда не поддерживала. И внутри все ей давалось с большими нравственными страданиями, потому что она всегда была за выход из Европейского союза", - рассказала ведущий научный сотрудник центра британских исследований института Европы РАН Кира Годованюк.

На работу в правительство Лиз Трасс раньше любила приходить в кожаной куртке, а теперь всех подчиненных обязала соблюдать дресс-код. Это одно из первых распоряжений главы кабмина. Она раздала портфели министрам, вот только почти все назначенцы оказались друзьями Трасс или по крайней мере чрезвычайно лояльными людьми.

Самый яркий пример - давняя подруга Тереза Коффи. Женщина стала главой министерства здравоохранения, хотя в прошлом ничто не мешало ей фотографироваться с бокалом и сигарой. Белых мужчин впервые не будет на ключевых постах в правительстве Великобритании. Главные министерства при Лиз Трасс возглавят женщины или представители нацменьшинств - чернокожие и индусы. Сама же Трасс очень хочет быть похожей на Маргарет Тэтчер. Именно поэтому она пытается копировать ее во всем. Даже проехала недавно на танке и сделала это в Эстонии, показательно - на границе НАТО и России.

В отношении России Трасс пока постоянна и показывает себя классическим "ястребом". Это означает, что Великобритания продолжит активно поддерживать Украину оружием и финансами. А Зеленский стал первым лидером, кому премьер позвонила по телефону. "Нью-Йорк Таймс" пишет, что Трасс наслаждается перспективой противостоять Владимиру Путину.

Открытым остаётся вопрос - не перегнёт ли новый премьер палку, поддерживая Украину. Союзники Лондона уже высказывали опасения, что Великобритания может втянуть НАТО в конфликт. В одном из интервью Трасс заявила, что если будет нужно, готова нажать ядерную кнопку. Поэтому министра обороны в кабмине оставили прежнего - Бена Уоллеса. Британские наблюдатели иронизируют, что, когда новый премьер говорит о противостоянии с Россией, у нее начинают гореть глаза. Внутренние дела её мало интересуют. Проблему роста счетов за электричество Трасс хочет решить за счет большого кредита, так заморозив цены для населения. Но при этом взвинтив и так шокирующую инфляцию.

Ещё одна быстрая инициатива - отменить запрет на добычу газа в Великобритании методом гидроразрыва пласта. На это холодный пот должен выступить уже у зелёных. Но главный экоактивист Европы Грета Тумберг занята митингами в поддержку Украины. Сама же Лиз Трасс не производит впечатление интеллектуала. Ещё будучи министром образования, она отказывалась пройти тест по правописанию.

Согласно соцопросам, более половины британцев убеждены, что Лиз Трасс будет плохим премьер-министром. А ведь это только начало: ее рейтинг будет падать по мере ухудшения ситуации в королевстве. А тяжелейшую зиму в Великобритании предрекают все эксперты. Да и биография политика далеко не безупречна - в 2006-м она, будучи замужем, полтора года встречалась с другим мужчиной - депутатом Марком Филдом, и адюльтер активно обсуждался в прессе. Всё это британцы не забыли, но именно этот человек оказался лучшим кандидатом на пост-премьер министра.

Лиз Трасс не победила на общенародных выборах. Она, благодаря изворотливости ужа, стала первой на внутрипартийном голосовании. Последствия этого шага для британцев могут обернуться катастрофой. Но так, играя ва-банк, решили элиты - в отчаянной попытке вернуть Великобритании статус мировой державы.

Пётр Вершинин. Лилия Акиньшина. Екатерина Симанович. "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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