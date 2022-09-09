Собянин рассказал о завершении реставрации павильона № 1 ВДНХ

Там разместят экспозицию Третьяковской галереи

На ВДНХ реставрируют исторические павильоны, в них открываются новые музеи и выставки. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Сергей Собянин.

Завершается реконструкция павильона "Центральный", построенного в середине прошлого века. Это монументальное сооружение со шпилем, звездой и скульптурными композициями по задумке архитекторов должно было отражать основные достижения страны. Зданию вернули его уникальный облик, восстановили все элементы фасадов и интерьеры девяти залов. Уже этой осенью здесь откроется постоянная выставка шедевров Третьяковской галереи.

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