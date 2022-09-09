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Захарова уточнила информацию о визах для украинцев

14:53
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Россия не будет действовать зеркально

Решение о форме ответа России на введение виз Украиной еще не принято.
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Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва не собирается создавать дополнительные трудности для въезда простых украинцев, которые ищут в России защиту от националистов.

"Конкретная реакция российской стороны в настоящее время прорабатывается. Однако при принятии решения мы не намерены действовать зеркально", - сообщила она.

Ранее замглавы МИД Андрей Руденко сообщил, что Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины.

На Украине уже действует визовый режим для россиян – он заработал с 1 июля 2022 года.

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