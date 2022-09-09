Захарова уточнила информацию о визах для украинцев

Россия не будет действовать зеркально

Решение о форме ответа России на введение виз Украиной еще не принято.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва не собирается создавать дополнительные трудности для въезда простых украинцев, которые ищут в России защиту от националистов.

"Конкретная реакция российской стороны в настоящее время прорабатывается. Однако при принятии решения мы не намерены действовать зеркально", - сообщила она.

Ранее замглавы МИД Андрей Руденко сообщил, что Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины.

На Украине уже действует визовый режим для россиян – он заработал с 1 июля 2022 года.

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