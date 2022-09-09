ЕК предложила пересмотреть действительность выданных россиянам виз

Этот вопрос самостоятельно решит каждый член ЕС

Брюссель предлагает, чтобы каждое государство Евросоюза после 12 сентября рассмотрело вопрос о том, будут ли действительны уже выданные россиянам визы. Об этом в пятницу, 9 сентября, рассказала еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон.

По словам чиновницы, у россиян имеется миллион действующих виз, выданных членами Евросоюза. В Еврокомиссии полагают, что в связи с вступлением нового визового режима с Россией "есть смысл рассмотреть вопрос о том, должны ли выданные уже визы оставаться действительными".

Йоханссон пообещала, что позднее Брюссель представит рекомендации странам Евросоюза по действиям с выдачей виз россиянам в новых условиях приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил окончательное решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией. Оно вступит в силу с 12 сентября. Теперь для россиян стоимость визы составит 80 евро (вместо 35), потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится с 10 до 15 дней, а многократные визы станут выдавать гораздо реже.

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