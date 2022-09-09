НАТО объявила о размещении новых сил на восточной границе

Цель альянса – не допустить победы России на Украине

НАТО значительно усилит свое военное присутствие на восточной границе, заявил генсек Североатлантического альянса. Йенс Столтенберг встречался в Брюсселе с главой госдепа США Энтони Блинкеном.

"В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников", — сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, странам альянса необходимо активнее поставлять оружие Украине из своих запасов и производить новые вооружения. Натовские страны уже поставили Украине огромный объем вооружений и боеприпасов, уменьшив свои запасы. Это оправдано главной целью – не допустить победы России, приводит слова Столтенберга ТАСС.

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