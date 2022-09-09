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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

15:45
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Украинские военные вынуждены были отступить

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении. Об этом в пятницу, 9 сентября, рассказали в российском Министерстве обороны.
ВСУ в Николаевской области бросают позиции из-за больших потерь

В оборонном ведомстве сообщили, что украинские военные в ходе этих попыток атаковать понесли потери и вынуждены были отступить.

При этом за сутки на Николаево-Криворожском направлении украинская армия потеряла три танка, четыре боевые машины пехоты (БМП), семь бронемашин, 22 пикапа с пулеметами, а также более 270 военнослужащих.

Удары были нанесены по живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерской бригады в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области, цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в украинской армии счет убитых и раненых за время российской спецоперации идет на десятки тысяч.

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