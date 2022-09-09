В ЕС не смогли договориться об ограничении цен на российский газ

Заседание министров энергетики проходит в Брюсселе

В пятницу Совет Евросоюза окончательно утвердил полную остановку облегченного визового режима с Россией. Новые правила начнут действовать уже с 12 сентября. Еврокомиссар по внутренним вопросам ЕС Ильва Йоханссон заявила, что следует рассмотреть вопрос и о приостановки уже выданных виз. А на заседании Совбеза ООН, созванного по инициативе Москвы, главной темой стали неконтролируемые поставки оружия на Украину. Однако западные оружейные бароны не готовы отказываться от сверхприбыли. И в США объявили о новом пакете военной помощи Киеву. Между тем, в Брюсселе министры энергетики пытаются согласовать введение ценового потолка на поставки газа в Европу и обсуждают альтернативные источники энергии, чтобы не допустить рецессию в Европе.

Анна Москва – так зовут министра климата и окружающей среды Польши. Именно она на внеочередной встрече глав Минэнерго стран ЕС предложила ввести потолок цен на весь импортируемый в Европейский союз газ, не ограничиваясь российским. И таким образом не дать получить сверхдоходы от возросшего спроса на топливо не только Москве, но и вообще никому. Варшаву поддержали соседи – прибалты и чехи.

По информации газеты Politico, Еврокомиссия хочет ограничить цену на российский газ в Евросоюзе на уровне 520 евро за тысячу кубометров газа. Но в чувствительном вопросе энергоснабжения в большой европейской семье согласия до сих пор нет. Ведь ранее Москва предупредила, что при введении ценового потолка она просто не будет продавать топливо тем, кто участвует в сговоре. Венгрия и Австрия рисковать не хотят.

"Я не знаю ни одной схемы, которая обеспечила бы безопасность поставок. И это болезненный факт, особенно для Австрии. Нам удалось снизить нашу зависимость от российского газа с 80% до уровня ниже 50%. Но мы все еще зависимы. Вот почему это не то предложение, которое мы можем поддержать в данный момент", - говорит министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер.

Действия европейских политиков все громче критикуют оппозиционные силы. Депутат Левой партии в Бундестаге Грегор Гизи заявил, что миропорядок в Европе невозможен без России и вопреки России: "Мы отказались от переговоров с Россией, чего я совсем не понимаю. Потому что в военном отношении Россию невозможно победить. Если только мы не устроим Третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить".

Но что не может позволить себе Европа, можно заставить сделать Украину. Вот так генсек НАТО Йенс Столтенберг мотивирует Киев бросать на линию фронта новые и новые резервы: "Если Россия прекратит боевые действия, то будет мир. Если Украина прекратит боевые действия, то она прекратит существовать как независимая страна".

В свою очередь, США обещает снабжать Киев оружием столько, сколько потребуется, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Чехию. Накануне Вашингтон объявил о новом пакете помощи на сумму 675 миллионов долларов. Украине передадут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM. Поставки Киеву оружия представляют опасность, на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций накануне заявила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу: "Крупномасштабный приток оружия в зоны, затронутые конфликтом, вызывает множество опасений, в том числе из-за возможности попадания в чужие руки".

Российский постпред Василий Небензя развил эту мысль: украинские коррупционеры наладили каналы поставок западных вооружений на мировой "черный рынок". Значительная его часть попадает в руки контрабандистов прямо со складов.

То западное оружие, которое ВСУ все же отправляет на фронт, российская армия постепенно и методично перемалывает, заявил Василий Небензя. Но получив дальнобойные натовские артиллерийские и ракетные комплексы, киевский режим стал бить по гражданским объектам, до которых он раньше не доставал, добавил российский дипломат.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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