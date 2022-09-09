Генсек НАТО допустил исчезновение Украины как независимого государства

Это произойдет, если Украина прекратит боевые действия, считает Столтенберг

В зависимости от условий завершения боевых действий в рамках российской спецоперации по защите республик Донбасса существует вероятность, что Украина перестанет существовать как независимое государство. Такое заявление в пятницу, 9 сентября, сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг провел пресс-конференцию в Брюсселе совместно с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам генсека НАТО, если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир, а если боевые действия прекратит Украина — она перестанет существовать как независимое государство, сообщает РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявлял, что наступающая зима будет тяжелой, поэтому союзники по НАТО должны наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы она сохранилась как суверенная и независимая нация.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"