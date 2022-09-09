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ВКС России уничтожили пункты управления нацбата "Кракен" под Харьковом

15:56
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Ликвидировано более 50 националистов

Российская авиация уничтожила пункты управления националистического батальона "Кракен" под Харьковом. Последние данные о ситуации в районе специальной военной операции на Украине сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования "Кракен" в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики", - заявил Конашенков на брифинге.

Генерал уточнил, что в результате удара уничтожено 50 националистов и 16 единиц военной техники. Также, по данным Минобороны, ударами высокоточного оружия по пунктам дислокации 127-й бригады теробороны и 14-й механизированной бригады в районе Харькова ликвидировано более 50 и ранено свыше 120-ти украинских боевиков.

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