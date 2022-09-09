"Все ходы записаны": Путин подтвердил, что бедные страны не получили зерно с Украины

Объем поставок беднейшим государствам надо увеличивать

Сомнения, которые высказываются в западных странах по поводу российской оценки распределения украинского зерна, безосновательны. Москва не может влиять на направления морских поставок с Украины, но внимательно следит за маршрутами, заявил президент России. По данным Владимира Путина, лишь 3% объемов уходят в беднейшие страны Африки.

"Я говорил об этом на форуме. Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнеры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновых с Украины. Но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

Российский лидер подчеркнул, что только два корабля отправились в беднейшие страны по продовольственным программам ООН - в Йемен и Джибути. Путин уточнил, что это 60 тысяч тонн – всего 3% от общего количества вывезенного зерна.

Из 87 кораблей, которые вышли из украинских портов с зерном, 32 остались в Турции. Президент отметил, что это нормально, так как Анкара - организатор всего процесса, она безусловно имеет на это право. В ЕС при этом направились 30 судов, еще по три - в ЮАР и Израиль, семь - в Египет. Путин поручил МИД учесть эти факты в контактах с партнерами, необходимо увеличить поставки в беднейшие страны, передает ТАСС.

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