Власти Харьковской области эвакуируют жителей Купянска и Изюма

Города под обстрелом ВСУ

Власти Харьковской области начали эвакуацию населения из Купянска и Изюма. Под артобстрелом украинских войск уже находится и населенный пункт Великий Бурлук, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

"Эвакуация проводится из города Купянск, города Изюм", - сказал Ганчев в эфире "Соловьев –Live".

О сложной обстановке ранее сообщил глава Купянского района Максим Губин. Он отметил, что российские военные удерживают Купянск, город в безопасности. Тем временем Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено передвижение военной техники в направлении Харькова. На кадрах видны, в частности, тягачи с артиллерийскими орудиями "Мста", боевые машины десанта и бронетранспортеры, передает РИА Новости.

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