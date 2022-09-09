ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Харьковской области эвакуируют жителей Купянска и Изюма

17:04
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Города под обстрелом ВСУ

Власти Харьковской области начали эвакуацию населения из Купянска и Изюма. Под артобстрелом украинских войск уже находится и населенный пункт Великий Бурлук, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

ВКС России уничтожили пункты управления нацбата "Кракен" под Харьковом
ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении

"Эвакуация проводится из города Купянск, города Изюм", - сказал Ганчев в эфире "Соловьев –Live".

О сложной обстановке ранее сообщил глава Купянского района Максим Губин. Он отметил, что российские военные удерживают Купянск, город в безопасности. Тем временем Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено передвижение военной техники в направлении Харькова. На кадрах видны, в частности, тягачи с артиллерийскими орудиями "Мста", боевые машины десанта и бронетранспортеры, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эвакуация жителей
Эвакуация жителей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.