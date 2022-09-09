Москвичам пообещали "веселую" погоду на День города

Но это - не бабье лето

На День города в Москве потеплеет, воздух прогреется до 15 градусов. Однако это потепление не стоит связывать с началом бабьего лета, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас наступает более веселая погода. На душе станет потеплее, потому что температура выправится", — цитирует Вильфанда "Лента.ру".

10 и 11 сентября температура повысится на два-три градуса – до 14-17-ти, а по области до 18 градусов. Ветер сменится на восточный: именно благодаря ему температура в столичном регионе повысится, пояснил синоптик. Потепление продолжится и после выходных. Оно хоть и будет ощутимым, однако не ознаменует приход бабьего лета.

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