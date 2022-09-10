За сутки в России госпитализировано 3977 больных коронавирусом

В школах необходимо наладить профилактику ковида

За сутки в России госпитализировано 3 977 больных коронавирусом, всего зафиксировано 53 486 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлен 20 013 781 человек с COVID-19, умерло 385 262 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализирован 301 человек, зарегистрировано 6 325 новых больных, всего в столице 3 090 679 инфицированных, скончались 45 468 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Минздрав России советует провести в школах профилактику распространения ковида. Ведомство подготовило специальную памятку для образовательных организаций страны с мероприятиями, рекомендованными для профилактики распространения коронавируса.

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