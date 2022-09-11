В России госпитализированы с коронавирусом ещё более 2 тысяч человек

В мире снижается смертность от ковида

За сутки в России госпитализировано 2 185 больных коронавирусом, всего зафиксировано 52 829 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 20 066 610 человек с COVID-19, умерло 385 348 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 262 человека, зарегистрировано 6 856 новых больных, всего в столице 3 097 535 инфицированных, скончались 45 497 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

ВОЗ заявила, что смертность от коронавируса с февраля этого года снизилась на 80%. Несмотря на это, в организации полагают, что режим пандемии отменять пока рано.

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