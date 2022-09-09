Коалиция 14 государств отработала отражение агрессии против России

Минобороны отчиталось об итогах учений "Восток-2022"

Коалиция 14 государств, принимавших участие в учениях "Восток-2022", отработала применение группировки войск для отражения агрессии против России. Об итогах маневров сообщил иностранным военным атташе российский замминистра обороны Александр Фомин.

Фомин пояснил, что учения проходили в два этапа. На первом были уточнены детали операции и поставлены задачи.

"На втором этапе отработали вопросы управления войсками в ходе отражения агрессии против Российской Федерации, применения коалиционной группировки войск и восстановления территориальной целостности государства", - сказал замминистра.

В Минобороны напомнили, что в маневрах участвовали более 50 тысяч человек, свыше 140 летательных аппаратов, 5 тысяч единиц боевой техники и более 60 боевых кораблей. В учениях совместно с Россией участвовали 14 государств, в том числе Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Азербайджан и Армения, передает РИА Новости.

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