В МАГАТЭ заявили о возможности полной остановки Запорожской АЭС

Оператор станции не уверен, что внешнее энергоснабжение будет восстановлено

Энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, где проживают операторы Запорожской АЭС и их семьи, была разрушена в результате обстрела. В таких условиях последний работающий реактор станции может быть остановлен, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Оператор, больше не уверенный в восстановлении внешнего электроснабжения, рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора", — приводит заявление Гросси РИА Новости.

Гендиректор МАГАТЭ сослался на данные, полученные от находящихся на ЗАЭС сотрудников агентства. Гросси добавил, что, учитывая продолжающиеся обстрелы Энергодара, восстановление надежного внешнего электроснабжения станции маловероятно. Если реактор отключат, Запорожская АЭС будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов.

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