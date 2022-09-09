ЕК порекомендовала странам ЕС не выдавать многократные визы россиянам

Туристические визы для граждан России станут "последним приоритетом"

Странам Евросоюза рекомендовано не выдавать гражданам России многократные визы с длительным сроком действия. С таки заявлением выступила Еврокомиссия.

По мнению ЕК, консульствам стран ЕС следует увеличить сроки выдачи виз россиянам до максимальных 45 дней. Это необходимо для тщательных проверок. Проверять будут также получателей и обладателей шенгенских виз из России – не представляют ли они угрозу безопасности Европы.

Получить туристическую визу россиянам также станет затруднительно. ЕК советует консульским службам сделать выдачу таких въездных документов "последним приоритетом", передает ТАСС.

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