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МИД России обвинил руководство ЮНЕСКО в "аморальном бездействии"

19:38
  • пятница
  • 09 сентября 2022

В Москве прокомментировали отсутствие реакции организации на убийство Дугиной

Генеральный директор ЮНЕСКО обязан осуждать убийства и любое физическое насилие, направленное против журналистов, как преступление против общества. Это часть его мандата, оформленного государствами-членами организации 12 ноября 1997 года. Однако секретариат таки не выполнил этой обязанности в случае с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной, заявили в МИД России.

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В заявлении отмечается, что российская сторона неоднократно – публично и по дипломатическим каналам – призывала руководство Секретариата ЮНЕСКО осудить жестокий теракт, совершенный диверсантами киевского режима. При этом действующая глава исполнительной структуры ЮНЕСКО Азуле должным образом реагировала в публичной сфере на ряд других насильственных смертей представителей зарубежных СМИ.

"Такие действия, а точнее аморальное бездействие, будут обязательно учтены при выстраивании дальнейшей линии в отношении Секретариата Организации", - говорится в заявлении.

Подчеркнуто, что в Москве подобную ситуацию рассматривают как грубое нарушение принципа беспристрастности. Попытки сослаться на какие-либо технические причины, якобы ставшие препятствием для добросовестного исполнения Генеральным директором своего мандата, не принимаются.

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