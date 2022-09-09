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Приспущенные британские флаги поднимут на сутки в честь нового короля

20:01
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Национальный траур в связи с кончиной Елизаветы II продлится 10 дней

Британские флаги, приспущенные в знак траура по скончавшейся накануне королеве Елизавете II, поднимут на 26 часов. Как сказано в заявлении Букингемского дворца, флаги будут подняты в честь провозглашения Карла III королем.

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"В знак признания нового суверена флаги будут подняты с момента основного провозглашения... до одного часа после провозглашений в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе, после чего флаги приспустят", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, принца Чарлза, принявшего королевское имя Карл III, объявят монархом 10 сентября в 10 часов утра. Население об этом уведомят с балкона дворца в 11.00. А в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе провозглашение состоится 11 сентября, в полдень по местному времени.

Национальный траур в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II будет длиться 10 дней, до конца дня ее похорон. Все это время флаги в королевских резиденциях, правительственных учреждениях и других официальных организациях должны быть приспущены, передает РИА Новости.

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