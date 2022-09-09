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Британский король Карл III выступил с первым телеобращением к нации

20:38
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Монарх передал своему старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского

Вступивший на британский трон после кончины Елизаветы II король Карл III передал своему старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского. Монарх выступил с первым телевизионным обращением к нации.

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"Сегодня я горд объявить, что присуждаю ему титул принца Уэльского, который я имел честь носить в течение очень большого периода своей жизни", - сказал Карл III.

Супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской. Кроме того, в обращении к нации король поклялся "поддерживать конституционные принципы в сердце страны". По словам Карла III, британские ценности – так же, как роль и обязанности монарха - должны сохраниться, передает ТВЦ.

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