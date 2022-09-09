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ВСУ обстреляли больницу в Донецке

20:58
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Один из корпусов в огне

Украинские боевики обстреляли здание больницы в Донецке. Один из корпусов в огне, данных о пострадавших пока не поступало.

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"Украинские фашисты обстреляли территорию больницы Калинина", - написал в Telegram мэр города Алексей Кулемзин.

На месте происшествия работают спасатели, подробности пока неизвестны. За день 9 сентября из-за обстрелов ВСУ в Донецке погибли семь мирных жителей. Двое погибли в результате обстрела парка в центре города. Еще 27 человек, включая девочку-подростка, пострадали от взрывов украинских снарядов.

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