В первый день выборов в Москве онлайн проголосовало более миллиона человек

Жители города принимают активное участие в голосовании

Более миллиона жителей столицы приняли участие в ДЭГ в первый день выборов. Информация по состоянию на 20:00.

Как сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, данная цифра растет с каждым годом. "При этом традиционно на избирательных участках в абсолютном выражении на 20:00 проголосовало 195 тысяч 824 избирателя", - сообщил Реут.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы.

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