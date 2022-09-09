Площадь пожара в ТЦ в Уфе увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов"

Огонь перекинулся на кровлю

Площадь пожара в торгово-развлекательном центре "Меркурий" в Уфе увеличилась до полутора тысяч квадратных метров. По данным МЧС, огонь перекинулся на кровлю здания.

"Предварительно площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Огонь перекинулся на кровлю. Для ликвидации пожара используются автоматические коленчатые подъёмники", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В тушении пожара задействованы 78 спасателей. Как уточняют местные СМИ, ТЦ расположен в северной части города. Пламя охватило первый корпус центра. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

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