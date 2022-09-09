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Площадь пожара в ТЦ в Уфе увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов"

21:32
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Огонь перекинулся на кровлю

Площадь пожара в торгово-развлекательном центре "Меркурий" в Уфе увеличилась до полутора тысяч квадратных метров. По данным МЧС, огонь перекинулся на кровлю здания.

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"Предварительно площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Огонь перекинулся на кровлю. Для ликвидации пожара используются автоматические коленчатые подъёмники", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В тушении пожара задействованы 78 спасателей. Как уточняют местные СМИ, ТЦ расположен в северной части города. Пламя охватило первый корпус центра. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

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