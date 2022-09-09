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Динамика голосования на выборах в Москве соответствует показателям прошлого года

21:46
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Онлайн-голосование стало удобным инструментом для москвичей

Итоги первого дня выборов в столице сравнимы с прошлогодними данными, когда в столице уже применялось онлайн-голосование. Об этом в пятницу рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

"Это говорит о том, что оно стало привычным, удобным инструментом для москвичей", - отметил он, добавив, что видеонаблюдение за закрытыми участками будет продолжаться в течение всей ночи.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы.

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