Минюст включил Латынину и Эйдельман в список физлиц-иноагентов

Они финансируются из-за рубежа
Минюст России расширил список физлиц-иноагентов. В реестр включены журналисты Юлия Латынина и Майкл Наки. Также в список попала историк и педагог Тамара Эйдельман.
В распоряжении Минюста поясняется, что указанные лица занимаются политической деятельностью. При этом финансирование они получают с Украины, передает "Интерфакс".
Ранее Минюст сообщил об обновлении реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. По распоряжению ведомства, из него исключен Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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