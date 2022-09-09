Минюст включил Латынину и Эйдельман в список физлиц-иноагентов

Они финансируются из-за рубежа

Минюст России расширил список физлиц-иноагентов. В реестр включены журналисты Юлия Латынина и Майкл Наки. Также в список попала историк и педагог Тамара Эйдельман.

В распоряжении Минюста поясняется, что указанные лица занимаются политической деятельностью. При этом финансирование они получают с Украины, передает "Интерфакс".

Ранее Минюст сообщил об обновлении реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. По распоряжению ведомства, из него исключен Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие".

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