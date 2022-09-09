Общественный штаб: Первый день голосования в Москве прошел без нарушений

Голосование проходит с 9 по 11 сентября

Голосование в первый день муниципальных выборах в Москве прошло без нарушений. Об этом сообщили в пятницу в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

"Система дистанционного голосования работала штатно, все поступившие в штаб сообщения были детально разобраны", - говорится в Телеграм-канале Общественного штаба.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы.

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