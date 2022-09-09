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Иностранные наемники участвовали в попытке высадки десанта в Запорожье

22:12
  • пятница
  • 09 сентября 2022

Украинские войска использовали 15 катеров

Десант, который накануне предпринял очередную неудачную попытку форсирования Днепра и высадки в Запорожье, частично состоял из иностранных наемников. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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"На катерах, согласно предварительной информации, находились в том числе иностранные наемники", - приводит слова Рогова РИА Новости.

В ночь на 9 сентября украинский десант на 15 катерах предпринял очередную попытку форсирования Днепра. На сей раз они намеревались высадиться в районе Каменки-Днепровской. Атака отражена, десант понес существенные потери.

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