В Общественном штабе отметили отсутствие нарушений в первый день выборов в Москве

Голосование проходит с 9 по 11 сентября

В первый день голосования на муниципальных выборах в Москве 9 сентября нарушений не зафиксировано. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

"Каких-то заявлений о проблемах, которые влияют на волеизъявление москвичей мы не зафиксировали", - сказал он.

Ковалёв также поблагодарил наблюдателей за работу и ответственный подход. От лица Общественного штаба он поздравил москвичей с Днём города.

С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований. На избирательных участках работает корпус наблюдателей Общественного штаба, который на нынешних выборах состоит из 10,6 тысячи человек. Отдать свой голос можно также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

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