ВСУ пытались провести контрнаступление

Украинские радикалы продолжают обстреливать населённые пункты Донбасса, бьют из орудий натовского калибра. Под огнём - жилые районы Донецка, посёлок Гольмовский и Дылеевка. В Новой Каховке пять раз за сутки сработала тревога, прогремело 14-ть взрывов, работает система ПВО. В районе Купянска российские военные сдерживают натиск украинских националистов, в регион направлены дополнительные силы и техника.

На улице Дзержинского в Новой Каховке спасатели разбирают завалы. Прямое попадание "Точкой -У", обрушило целый подъезд в четырёхэтажке. Ещё один частный дом полностью уничтожен. Трое жильцов погибли. Шесть человек с тяжёлыми ранениями сейчас в больнице, сообщает "ТВ Центр".

Националисты в очередной раз пытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью ударного беспилотника, но дрон удалось перехватить.

Российские боевых вертолёты нанесли удар по батареям националистов под донецком. При поддержке ВКС ополченцы выдавили противника из так называемого большого муравейника - пригорода Донецка, откуда радикалы каждый день обстреливали город. Теперь район под контролем союзных сил. Во время воздушного рейда, экипажи уничтожили еще комплекс ПВО, командный пункт и казармы ВСУ.

На Харьковском направлении крупные силы ВСУ второй день пытаются прорвать оборону российских войск. Идут упорные бои за Балаклею. В ходе артподготовки националистов остановили в трёх-четырёх километрах от Купянска.

Местные власти сообщают: потери ВСУ убитыми и раненными - несколько тысяч. Но Киеву любой ценой нужен реванш за провальное контрнаступление на Херсон. Сейчас на этот участок фронта для усиления российской группировки Минобороны перебрасывает резервы - танки, бронемашины и артиллерию.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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