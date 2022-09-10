Минобороны показало работу гаубиц "Мста-Б" на Украине

Идёт огонь по позициям ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов гаубиц "Мста-Б", с помощью которых наши военные уничтожают цели украинских радикалов.
Дальность стрельбы этих орудий - 30 километров. Для нанесения максимального урона формированиям националистов наши артиллеристы применяют фугасные снаряды.
Они могут вести огонь как с закрытых позиций, так и прямой наводкой, то есть без предварительной подготовки. Расчёты работают в любое время суток, чтобы держать противника под постоянным прессингом и не давать ему расслабиться, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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