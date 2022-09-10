Названы имена новых героев спецоперации

Бойцы сражаются с украинскими националистами

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах мужества и профессионализма, которые проявляют защитники Донбасса.

Экипаж танка под командованием сержанта Максима Добрынина участвовал в освобождении стратегически важного населённого пункта. Благодаря умелому руководству и профессиональным действиям экипажа уничтожены три единицы бронетехники противника, четыре противотанковых расчёта и взвод националистов.

Колонна, в которой находился старший сержант Сергей Криницин, попала под миномётный обстрел неонацистов, была повреждена техника связи. Под плотным огнём Сергей смог наладить радиосвязь со штабом, что позволило отразить атаку противника и избежать потерь среди наших военных.

Гвардии старший лейтенант Максим Зубков участвовал в освобождении стратегически важного населённого пункта. Во время боя с превосходящими силами противника Максим получил ранение в ногу, но сам себе оказал первую помощь, продолжил сражение и противотанковыми управляемыми ракетами подбил БМП и бронеавтомобиль националистов, сообщает "ТВ Центр".

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