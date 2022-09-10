В Приморье ликвидируют последствия мощного тайфуна

Он пришёл из Японии

Режим ЧС действует в шести населённых пунктах Приморья, пострадавших от тайфуна Хиннамнор. Для ликвидации последствий удара стихии привлечены более 600 спасателей, задействовано около 300 единиц спецтехники.

Подтопленными остаются более трёх сотен домов и более семисот приусадебных участков. Сотрудники МЧС России оказывают адресную помощь, 35 человек эвакуированы из особо пострадавших районов.

В семи населённых пунктах восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за обрывов ЛЭП. Спасатели помогают жителям и коммунальщикам расчищать улицы и придомовые территории, откачивают воду и доставляют людям продукты питания, а также газовые плиты и баллоны, сообщает "ТВ Центр".

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