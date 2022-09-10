В Южно-Сахалинске отмечают 140-летие города

Проходят концерты и шествия

Южно-Сахалинску исполнилось 140 лет. Город с размахом отмечает эту дату.

Утром на главной площади города прошло праздничное шествие. Основной площадкой для дневных мероприятий стал центральный парк, там выступили народные творческие коллективы, а вечером на площади Победы состоится грандиозный музыкальный концерт, в котором примут участие популярные артисты.

Завершится празднование, как ожидается, красочным фейерверком и эффектным ночным шоу дронов, сообщает "ТВ Центр".

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