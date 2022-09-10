ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Южно-Сахалинске отмечают 140-летие города

12:28
  • суббота
  • 10 сентября 2022

Проходят концерты и шествия

Южно-Сахалинску исполнилось 140 лет. Город с размахом отмечает эту дату.

Утром на главной площади города прошло праздничное шествие. Основной площадкой для дневных мероприятий стал центральный парк, там выступили народные творческие коллективы, а вечером на площади Победы состоится грандиозный музыкальный концерт, в котором примут участие популярные артисты.

Завершится празднование, как ожидается, красочным фейерверком и эффектным ночным шоу дронов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
День Города в Южно-Сахалинске
День Города в Южно-Сахалинске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.