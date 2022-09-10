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В 14-ти российских регионах выбирают губернаторов

11:22
  • суббота
  • 10 сентября 2022

Высокая явка зарегистрирована в Тамбовской области

Избирательные кампании разных уровней проходят в эти дни в 82-ух российских регионах. ЦИК уже представил данные о явке по итогам первого дня голосования.
Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве

На выборах губернаторов самый высокий показатель зарегистрирован в Тамбовской области - более 26%. Самый низкий - в Ярославской, там на участки в пятницу пришли около 7% избирателей.

Губернаторов выбирают в 14-ти регионах. На Сахалине и ещё в пяти субъектах обновят составы заксобраний. Во Владивостоке и в 11-ти регионах проходят выборы депутатов городской думы.

В этом году в каждом субъекте решают самостоятельно - сколько дней, от одного до трёх, продлится голосование. Основной день - воскресенье.

Особое внимание уделяют дистанционному голосованию. Сделать выбор онлайн можно в восьми регионах, в том числе, в Москве.

За прозрачностью процесса следят более 160-ти тысяч наблюдателей - члены политических партий и общественные деятели, сообщает "ТВ Центр".

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