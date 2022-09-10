Первый розыгрыш автомобилей и баллов акции "Миллион призов" прошёл в Москве

Разыграны 50 автомобилей

На телеканале "Москва-24" состоялся первый розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции "Миллион призов". В нём могут принять участие все, кто проголосует в онлайн-формате на муниципальных выборах в Москве.

Сегодня были разыграны 50 автомобилей. Участие в розыгрыше приняли более 1,5 миллиона человек, которые проголосовали дистанционно до 20:00 9 сентября.

Как пояснил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, помимо автомобилей, 10 сентября были разыграны более 380 тысяч пакетов призовых баллов.

Всего за три дня разыграют более 600 тысяч подарков: 100 автомобилей и призовые баллы, с помощью которых можно будет оплатить покупки в магазинах и аптеках, сходит в ресторан или парк развлечений, посетить фитнес-клуб.

С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований. На избирательных участках работает корпус наблюдателей Общественного штаба, который на нынешних выборах состоит из 10,6 тысячи человек. Отдать свой голос можно также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

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