ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первый розыгрыш автомобилей и баллов акции "Миллион призов" прошёл в Москве

10:01
  • суббота
  • 10 сентября 2022

Разыграны 50 автомобилей

На телеканале "Москва-24" состоялся первый розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции "Миллион призов". В нём могут принять участие все, кто проголосует в онлайн-формате на муниципальных выборах в Москве.

Сегодня были разыграны 50 автомобилей. Участие в розыгрыше приняли более 1,5 миллиона человек, которые проголосовали дистанционно до 20:00 9 сентября.

Как пояснил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, помимо автомобилей, 10 сентября были разыграны более 380 тысяч пакетов призовых баллов.

Всего за три дня разыграют более 600 тысяч подарков: 100 автомобилей и призовые баллы, с помощью которых можно будет оплатить покупки в магазинах и аптеках, сходит в ресторан или парк развлечений, посетить фитнес-клуб.

С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований. На избирательных участках работает корпус наблюдателей Общественного штаба, который на нынешних выборах состоит из 10,6 тысячи человек. Отдать свой голос можно также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Программа "Миллион призов"
Программа "Миллион призов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.