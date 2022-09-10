Голосование проходит с 9 по 11 сентября

Президент Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве. Кадры голосования показал телеканал "Россия-24".

"Всё, голос учтён. Дорогие друзья, 11 сентября - Единый день голосования в России, но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная и надёжная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться - рекомендую", - сказал Владимир Путин.

С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований. На избирательных участках работает корпус наблюдателей Общественного штаба, который на нынешних выборах состоит из 10,6 тысячи человек. Отдать свой голос можно также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

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