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Москва с размахом отмечает День города

11:55
  • суббота
  • 10 сентября 2022

Столице исполнилось 875 лет

Парад теплоходов, выступления всадников, гастрономические шоу, лучшие театральные постановки и многое другое. Грандиозный праздник в сердце страны. Москва с размахом отмечает юбилей - 875 лет со дня основания.
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Улицы, мосты и бульвары украсили флаги, цветочные арки, световые инсталляции. Работают сотни праздничных площадок не только в центре, но и во всех округах, сообщает "ТВ Центр".

Главная тема - Москва в движении. Метро вплоть до понедельника будет работать в круглосуточном режиме. В городских парках проводят мастер-классы, конкурсы и экскурсии для детей и взрослых.

Посетителей познакомят с историей столицы и расскажут легенды о станциях метро. Гостей ждут ярмарки, джаз-сессии и необычные концерты. Молодёжные артисты выступят с участниками проекта "Московское долголетие".

Центр праздничной программы - Тверская улица. Там устроили пешеходную зону с несколькими тематическими площадками. Гости могут увидеть макет Северного речного вокзала, арт-объекты, гоночные болиды и даже попробовать себя в необычных профессиях.

Ну а тех, для кого праздник не мыслим без добрых дел, сегодня ждут в Парке Горького. Там стартовал масштабный фестиваль "Город неравнодушных". Это отличная возможность не только интересно провести время, но и узнать, как сделать нашу столицу лучше, помочь нуждающимся.

В рамках самого масштабного в России театрального фестиваля под открытым небом ведущие коллективы Москвы покажут свои лучшие постановки и дадут старт новому сезону. Вечером небо над столицей раскрасят огни фейерверков. Праздничный салют запустят более чем с 20 точек. Завтра торжества продолжатся.

Корреспонденты "ТВ Центра" Матвей Шестаков, Лилия Акиньшина и Анастасия Мартынова работают на главных праздничных площадках города (смотрите видео).

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