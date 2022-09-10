Собянин поздравил москвичей с Днём города

Столице исполнилось 875 лет

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 875-летием столицы.

"Поздравляю вас с днём рождения города, который неразрывно связан с судьбой каждого москвича и судьбой всей страны. Великий город был создан трудом и талантом многих поколений, нашими ветеранами, а сегодня он молодеет и развивается, становится удобнее, привлекательнее вашей заботой, вашим трудом", - отметил мэр.

День рождения - это праздник и для всей России сказал Собянин и напомнил, что во все времена Москва играла огромную роль в становлении жизни страны. Он также поблагодарил президента Владимира Путина, правительство и парламент России за помощь и внимание к развитию Москвы.

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