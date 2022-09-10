Карл III официально провозглашён королем Великобритании

В ноябре ему исполнится 74 года

Король Карл III официально провозглашён новым монархом Великобритании. Решение оглашено на совете престолонаследия, этого требовала процедура.

Подпись под официальным документом поставили, среди прочих, принц Уильям, лорд-председатель совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископ Кентерберийский. Трансляцию заседания вёл телеканал Sky News.

Новый король почтил память Елизаветы II и сказал, что она была для него вдохновляющим примером. Суверен пообещал посвятить всю оставшуюся жизнь своей новой роли.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым королём стал её 73-летний сын – принц Чарльз. Он взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

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