В Общественном штабе отметили эффективность видеонаблюдения за ходом выборов

Сегодня - второй день голосования

Видеонаблюдение за выборами в Москве работает эффективно. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

По его словам, голосование проходит штатно. Представители политических партий имеют доступ к видеонаблюдению.

"Нам подали списки, подали заявки, и 60 мест из 60 заполнено; коллеги приносят свои флажки, партийную атрибутику, по которой легко можно определить коллег из той или иной партии", - пояснил Ковалёв.

С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований. На избирательных участках работает корпус наблюдателей Общественного штаба, который на нынешних выборах состоит из 10,6 тысячи человек. Отдать свой голос можно также в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

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