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Фестиваль "Москва-Донбасс" проходит на Тверской улице в рамках Дня города

13:17
  • суббота
  • 10 сентября 2022

Гостей ждёт увлекательная программа

Одной из центральных тем празднования 875-летия Москвы на Тверской улице стал Донбасс. Площадка познакомит с его историей, промышленностью, сельским хозяйством и культурой.

Гостей ждут мастер-классы и интеллектуальные игры. Посетители узнают об исторических связях, объединяющих Донбасс и Россию. В Донбассе родилось много известных людей. Среди них - Сергей Прокофьев, Нонна Мордюкова и Леонид Быков. В День города на Тверской прозвучат произведения Сергея Прокофьева в исполнении уличных оркестров.

С 9 по 11 сентября Москва отмечает День города. В этом году столице исполняется 875 лет.

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