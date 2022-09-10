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У Запорожской АЭС перехвачен заминированный беспилотник

15:35
  • суббота
  • 10 сентября 2022

Его удалось нейтрализовать

В Энергодаре российские военные перехватили и посадили заминированный беспилотник, который направлялся к Запорожской АЭС с целью подрыва. Задержаны двое наводчиков-украинцев. К терроризму их склонили киевские спецслужбы.
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Беспилотник Switchblade американского производства, дальность полёта всего 10 километров, время работы 10 минут. Учитывая расстояние до правого берега Днепра, использовать его для разведки не получится, только для уничтожения целей, причём первых попавшихся. Обычно ВСУ выбирают крупные объекты, например, АЭС, ТЭС или здание администрации, сообщает "ТВ Центр".

Этот летел в сторону атомной станции. Скорость – 100 километров в час. Перехват такого беспилотника - ювелирная работа. На обнаружение, подавление связи и посадку есть всего пара минут.

Находить цели ВСУ помогают наводчики. Один из них - Борис Архипенко - стрелок зенитчик, ещё и техник программист - участник боевых действий в Донбассе. Три года назад уволился по состоянию здоровья. Дома всё это время хранил конспекты из учебки. В тетрадках - характеристики различного оружия, принципы ориентирования на местности без карты. Всё это пригодилось, когда земляк попросил последить за российской техникой.

В переписке со своим другом Борис Архипенко оскорбляет не только российских военнослужащих, но и соотечественников, передаёт предположительные координаты местоположения техники за городом, сочувствует жителям Никополя, из которого, к слову, ежедневно обстреливают Энергодар и окрестности.

Из-за постоянных обстрелов Энергодар три дня оставался без связи и энергоснабжения. Ночью питание восстановили. Атомная станция работает на минимальной мощности. Останавливать станцию пока не планируют. На освобожденной территории рассчитывают на остановку обстрелов и возобновление стабильной работы станции.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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