Он начнёт действовать в декабре

Американский Минфин анонсировал запрет на морские перевозки российской нефти. Он вступит в силу в начале декабря. Вашингтон призывает западные страны ввести потолок цен на углеводороды из нашей страны. Тем, кто последует этому совету, обещают преференции.

Жёсткое давление оказывают и на собственных граждан из числа политических оппонентов. Спецслужбы провели обыски у сторонников Дональда Трампа.

ФБР, видимо решила теперь действовать по часам, а вернее, по месяцам. 9 августа американская спецслужба искала некие секретные и, якобы, незаконно вывезенные из Белого дома документы в поместье Дональда Трампа. 8 сентября обыски прошли сразу у 35 сторонников экс-президента. Об этом сообщил его бывший советник Стив Бэннон и сравнил действия ФБР с Гестапо, сообщает "ТВ Центр".

Впрочем, ничего удивительного - месяц назад ФБР не церемонилось и в доме самого Трампа, правда его самого в тот момент в Мар-а-Лаго не было. Зато супруга Мелания после обыска, как утверждает она сама, выбросила все личные вещи, к которым прикасались агенты, включая нижнее бельё.

Президент Байден утверждает, что о действиях ФБР не знал. Ведь соперник соперником, но главу Белого дома сейчас больше всего беспокоит: как насолить России. Очередные потуги – запрет на транспортировку российской нефти морским транспортом и санкции против тех, кто этот запрет нарушит. Обоснование традиционно - российская спецоперация на Украине.

Однако в Европе всё сильнее бьют тревогу, начиная понимать, что происходит на самом деле. Чтобы справиться с нехваткой электроэнергии этой зимой, Министерство экологических преобразований Италии 6 сентября предложило увеличить её выработку за негазовых носителей, в первую очередь, угля.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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