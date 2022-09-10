Собянин рассказал Путину о развитии крупнейшего спортивного кластера Москвы

Президент приехал в Лужники на День города

Владимир Путин считает самбо национальным видом спорта в России. Об этом он сказал в Лужниках во время осмотра новых международных центров самбо и бокса. Сегодня, в День города они начали свою работу.

"Здесь дворец, натурально дворец", - похвалил президент новое здание. В ответ присутствующий во время визита Путина в Лужники мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что наши спортсмены достойны такого дворца.

"Самбисты тем более. Во-первых, это национальный вид спорта. Вот чисто национальный вид спорта, во-вторых, очень хорошие результаты", - отметил президент.

В центре самбо оборудованы зал для соревнований на три борцовских ковра с трибунами на 1,6 тысячи зрителей и зеркальный тренировочный зал с тремя коврами на две борцовские зоны каждый.

Особенностью центра бокса стали зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Спортивный комплекс полностью соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций бокса.

С 9 по 11 сентября Москва отмечает День города. В этом году столице исполняется 875 лет.

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