ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил Карла III со вступлением на престол

14:12
  • суббота
  • 10 сентября 2022

Президент отправил телеграмму королю Британии

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Великобритании Карлу III по случаю вступления на престол. Российский президент пожелал новому суверену успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго, сообщает пресс-служба Кремля.
Карл III официально провозглашён королем Великобритании

Сегодня утром Карл III официально провозглашён новым монархом Великобритании. Решение оглашено на совете престолонаследия.

Новый король почтил память Елизаветы II и сказал, что она была для него вдохновляющим примером. Суверен пообещал посвятить всю оставшуюся жизнь своей новой роли.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым королём стал её 73-летний сын – принц Чарльз. Он взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Карл III
Карл III
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.