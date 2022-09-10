Путин поздравил Карла III со вступлением на престол

Президент отправил телеграмму королю Британии

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Великобритании Карлу III по случаю вступления на престол. Российский президент пожелал новому суверену успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго, сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня утром Карл III официально провозглашён новым монархом Великобритании. Решение оглашено на совете престолонаследия.

Новый король почтил память Елизаветы II и сказал, что она была для него вдохновляющим примером. Суверен пообещал посвятить всю оставшуюся жизнь своей новой роли.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым королём стал её 73-летний сын – принц Чарльз. Он взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

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