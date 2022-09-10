Путин и Собянин открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ

Это самое высокое колесо обозрения в Европе

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Это самое большое колесо обозрения в Европе.

Торжественная церемония прошла в режиме видеоконференции, глава государства и мэр города связывались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье". Путин прибыл туда из Лужников, где днём были торжественно открыты международные центры бокса и самбо.

"Инвестор за свои деньги сделал такое великолепное сооружение, самое большое колесо обозрения в Европе, раньше таким было лондонское, а с сегодняшнего дня Лондон на втором месте, сегодня открываем", - доложил мэр Москвы президенту.

Высота нового колеса обозрения – 140 метров. "Солнце Москвы" – это 30 закрытых кабин, с комфортом вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль. Пять кабин оборудованы прозрачным полом.

С 9 по 11 сентября Москва отмечает День города. В этом году столице исполняется 875 лет.

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