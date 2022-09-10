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Путин и Собянин открыли основной участок Московского скоростного диаметра

14:51
  • суббота
  • 10 сентября 2022

Его протяжённость - около 40 километров

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе.  
Путин и Собянин открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ

Торжественная церемония прошла в режиме видеоконференцсвязи, глава государства и мэр города связывались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье". Путин прибыл туда из Лужников, где днём были торжественно открыты международные центры бокса и самбо.

Новая трасса соединяет между собой крупные автомобильные магистрали города: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щёлковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также даёт выход на 15 крупных московских улиц. Протяжённость основного участка МСД - около 40 километров.

Незадолго до открытия автомагистрали президент и мэр открыли самое большое колесо обозрения "Солнце Москвы". Его высота – 140 метров.

С 9 по 11 сентября Москва отмечает День города. В этом году столице исполняется 875 лет.

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